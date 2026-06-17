Группа семи выступила за выработку всеобъемлющего соглашения между США и Ираном

Как следует из документа, страны «решительно поддерживают» выработку «всеобъемлющего дипломатического соглашения, которое последовало бы за меморандумом о взаимопонимании» между США и Ираном и могло бы «обеспечить мир и безопасность во всем регионе». «Мы подчеркиваем необходимость проведения переговоров относительно этого для противодействия угрозам, исходящим от Ирана в регионе и за его пределами, а также для обеспечения гарантий того, что эта страна никогда не получит ядерное оружие, — отмечается в заявлении. — Мы согласны, что этим переговорам способствовало бы участие региональных и международных партнеров, включая МАГАТЭ».