Зеленского позвали для фона: раскрыта причина странной реакции Трамп на G7

Планы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине вряд ли приведут к реальному прорыву, поскольку американский лидер может использовать эту тему исключительно для поддержания собственной медийности. Такое заявление в эксклюзивном интервью aif.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене Трамп заявил, что Вашингтон после решения иранской проблемы намерен сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине.
Эксперт скептически оценил перспективы миротворческих усилий Вашингтона. Он напомнил, проблема с Ираном сама по себе далека от решения.
«Иранская проблема еще не решена. Сейчас только идет подготовка к переговорам, и даже меморандум был очень резко встречен в Иране. Поэтому, во-первых, надо решить этот вопрос, а он не решен. А во-вторых, он вернется к украинскому конфликту, но отнюдь не гарантировано, что он его решит», — отметил политолог.
Блохин выделил ряд препятствий, стоящих на пути урегулирования. Среди них — жесткая позиция Украины и Европы, а также влияние «вашингтонских ястребов». Еще одной причиной, по мнению эксперта, может стать специфическая мотивация самого Трампа, для которого внешняя политика часто становится инструментом внутреннего пиара.
«Трамп может просто вернуться к этой теме ради политического рейтинга и медийности. К украинскому конфликту приковано внимание всех мировых СМИ. Он может попытаться решать его не для того, чтобы действительно решить, а для того, чтобы о нем говорили», — считает политолог.
Говоря о позиции Европы, Блохин охарактеризовал ее как «стратегию пересиживания».
По его словам, европейские лидеры не настроены на компромиссы и рассчитывают поддерживать Киев на плаву и дальше, ожидая смены власти в США.
«Они хотят пересидеть Трампа, переждать. Четыре года Украина держалась, чего ей еще два года не продержаться в ожидании прихода нового американского президента», — резюмировал Блохин.
Ранее издание Politico написало, что европейские чиновники опасаются возможного усиления роли Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине. По данным газеты, в Евросоюзе считают, что американский лидер может попытаться взять переговорный процесс под свой контроль и скорректировать курс, которого сейчас придерживаются европейские страны.
Как сообщалось, в социальных сетях распространились кадры с саммита G7, на которых Трамп проигнорировал Зеленского во время общей встречи участников мероприятия.