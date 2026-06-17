Зеленского позвали для фона: раскрыта причина странной реакции Трамп на G7

«Иранская проблема еще не решена. Сейчас только идет подготовка к переговорам, и даже меморандум был очень резко встречен в Иране. Поэтому, во-первых, надо решить этот вопрос, а он не решен. А во-вторых, он вернется к украинскому конфликту, но отнюдь не гарантировано, что он его решит», — отметил политолог.