Сергей Проскурнин подвел итоги работы Совета депутатов в новом составе

Мы отработали в такой новой парадигме год, за это время депутаты смогли расставить все рабочие акценты. Но самое главное у нас есть преемственность в Совете депутатов, поскольку у нас работают парламентарии как молодые, так и с большим политическим опытом", — рассказал Сергей Проскурнин.