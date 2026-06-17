Сергей Проскурнин подвел итоги работы Совета депутатов в новом составе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске завершается политический сезон. 15 июня прошла одна из последних сессий Совета депутатов.
В беседе с корреспондентом НИА председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин оценил итоги работы парламентариев в новом составе. Напомним, состав седьмого созыва депутатов Железногорска был выбран в сентябре 2025 года.
"Этот состав парламента мы избирали по новой системе. В отличии от других территорий Красноярского края у нас одномандатная система, то есть каждый депутат отвечает за свой район. И одновременно мы решаем задачи общегородские, общекраевые, федеральные.
Мы отработали в такой новой парадигме год, за это время депутаты смогли расставить все рабочие акценты. Но самое главное у нас есть преемственность в Совете депутатов, поскольку у нас работают парламентарии как молодые, так и с большим политическим опытом", — рассказал Сергей Проскурнин.