В ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России

С 25 апреля начал действовать запрет на закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным соглашениям, оформленным до 17 июня 2025 года. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года. Позже, 30 сентября (и не позднее 1 ноября) того же года, аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа.