МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Уничтожены два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Уничтожены два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».