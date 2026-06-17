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Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Уничтожены два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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