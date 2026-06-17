Вэнс отметил ограниченность возможностей США по поддержке Украины

Вэнс отметил, что во время его участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году настрой руководства США относительно конфликта на Украине заключался в следующем: «Признать, что возможности Соединенных Штатов оказывать помощь Украине были ограничены, как это признают сегодня даже самые ярые сторонники Украины, признать, что Америка не смогла в одиночку устранить разрыв между Украиной и Россией в огневой мощи, признать, что наша страна не смогла в одностороннем порядке управлять ходом любого конфликта по своему усмотрению — означало бы признать, что дело всей их жизни потерпело крах».