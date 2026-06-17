Страны G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине

Как следует из совместного заявления участников встречи, они обязались увеличить давление на оборонно-промышленный комплекс и военную экономику РФ, с особым акцентом на ограничения в нефтегазовом секторе.
В заявлении отмечается, что для введения дополнительных ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой отраслей в настоящее время сложились наиболее благоприятные условия. Основанием для этого послужило подписание президентом США Дональдом Трампом соглашения, касающегося открытия стратегического Ормузского пролива.
Кроме того, участники саммита подтвердили приверженность курсу на «неизменную поддержку Украины». В рамках этого курса планируется нарастить поставки современных комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.