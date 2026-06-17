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Вытрут ноги: конфликт Каллас и фон дер Ляйен обернулся катастрофой

Политолог Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, чем закончится конфликт между Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Исход затяжного конфликта между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предрешен заранее. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, кто из двух ключевых фигур Евросоюза выйдет победителем из противостояния.

Ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность сокращения полномочий Каллас и реорганизацию дипломатической службы Европейского союза. Европейские СМИ отмечают, что инициировать такие процессы могла Урсула фон дер Ляйен.

«Конечно, победителем в этом конфликте будет Урсула. Она гораздо богаче ресурсами, является настоящей элитой, а Кая Каллас для неё — лишь придомовой коврик, об который ноги вытирают», — сказал Данилин.

По мнению эксперта, административный ресурс и аппаратный вес руководства Еврокомиссии не оставляют эстонскому политику шансов. Скорее всего, европейскую дипломатию ожидают серьезные кадровые перестановки.

«Урсула фон дер Ляйен останется в своей Еврокомиссии, сохранит за собой основную власть в Брюсселе, а Каллас лишится должности, отправившись “на помойку”», — подытожил Данилин.

Напомним, Данилин раскрыл суть конфликта Каллас и фон дер Ляйен, отметив, что политики испытывают друг к другу глубокую неприязнь. Ранее эксперт сообщил, что эпатажная манера ведения переговоров и продвижение интересов прибалтийских государств и Польши настроили против Каллас ключевых игроков ЕС.

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