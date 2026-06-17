Член ОП Машаров: для организации клумбы около дома нужно собрание собственников

Чтобы образовать клумбу или огород возле многоквартирного дома, необходимо провести собрание собственников, предупредил в беседе с RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
«Если земельный участок отмежёван, сформирован и зарегистрирован в общедолевую собственность многоквартирного дома (МКД), то владельцы помещений в нём могут распоряжаться и этой землёй. В этом случае судьба участка решается на общем собрании собственников», — пояснил специалист.
Он напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса России общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления МКД.
«В соответствии с п. 2.1 ч. 2 ст. 44 ЖК России к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке», — заявил собеседник RT.
Как подчеркнул Машаров, если соседи заметят нарушителя, то они могут пожаловаться и потребовать, чтобы земельный участок был приведён в первоначальное состояние.
Эксперт предостерёг, что нарушителя, помимо вышеназванного, могут привлечь к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП («Самовольное занятие земельного участка») либо по ст. 8.8 («Использование земельного участка не по целевому назначению»).
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