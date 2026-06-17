Член ОП Машаров: для организации клумбы около дома нужно собрание собственников

«В соответствии с п. 2.1 ч. 2 ст. 44 ЖК России к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке», — заявил собеседник RT.