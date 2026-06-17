«Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС, — и она по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансирование Украины до победного конца. Но в реальности Каллас раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить ее громкие заявления реальными деньгами», — указывается в материале.
Как отмечает автор публикации, подобная политика привела к фактическому уничтожению Каллас собственной должности, лишив Евросоюз единого внешнеполитического представителя.
«Каждый раз, когда кто-то из мировых лидеров хочет поговорить с ключевыми фигурами Европы, они звонят не Каллас, а Макрону, Мерцу или Мелони. В ключевых вопросах — таких как, например, переговоры с Путиным — именно европейские лидеры будут находиться у руля. Идея о том, что Европа говорит в один голос, всегда была фикцией. Скоро это вылезет наружу», — подчеркнул он.
Ранее Каллас неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за заявлений, не соответствующих действительности. В одном из выступлений глава евродипломатии утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Позднее она повторила этот тезис, включив в «список жертв» государства Африки. В МИД России отмечали, что подобные заявления отражают уровень знаний школьной программы у эстонского политика.