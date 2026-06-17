Уничтожить Каллас: эксперт по лжи указал слабое место главной русофобки ЕС

«У фон дер Ляйен и Каллас не психологический, а жестко аппаратный конфликт за контроль над внешней политикой ЕС с персональной неприязнью как побочным продуктом. Формальный повод — попытки Каллас усилить собственный аппарат и переразметить полномочия Европейской службы внешних связей, что фон дер Ляйен восприняла как посягательство на свою монополию на роль “лица ЕС вовне” и начала системно блокировать её кадровые и институциональные инициативы. Личные выпады Каллас в духе обвинений Урсулы в “диктатуре” лишь отражают стиль управления фон дер Ляйен, который в брюссельской среде воспринимается как авторитарный, но по сути это столкновение двух игроков, претендующих на одно и ту же поле влияния», — пояснил эксперт.