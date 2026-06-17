Уничтожить Каллас: эксперт по лжи указал слабое место главной русофобки ЕС

В Евросоюзе нарастает напряжение между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. К их конфликту начали подключаться другие европейские политики. Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, у кого из них больше шансов на победу и за что они борются.
Напомним, на фоне конфликта Каллас и фон дер Ляйен звучит критика со стороны в адрес обеих. Испанская газета El Pais со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что «институты ЕС все больше похожи на “Игру престолов”», а в Брюсселе разгорается борьба за контроль над внешнеполитическим курсом Евросоюза.
Источники отмечают, что в ЕС растет недовольство работой Каллас, которую обвиняют в зацикленности на России и недостаточной вовлеченности в ситуацию на Ближнем Востоке.
При этом часть европейских чиновников выражает недовольство и действиями Урсулы фон дер Ляйен, обвиняя ее в «ненасытном» стремлении расширять влияние на внешнюю политику ЕС.
«У фон дер Ляйен и Каллас не психологический, а жестко аппаратный конфликт за контроль над внешней политикой ЕС с персональной неприязнью как побочным продуктом. Формальный повод — попытки Каллас усилить собственный аппарат и переразметить полномочия Европейской службы внешних связей, что фон дер Ляйен восприняла как посягательство на свою монополию на роль “лица ЕС вовне” и начала системно блокировать её кадровые и институциональные инициативы. Личные выпады Каллас в духе обвинений Урсулы в “диктатуре” лишь отражают стиль управления фон дер Ляйен, который в брюссельской среде воспринимается как авторитарный, но по сути это столкновение двух игроков, претендующих на одно и ту же поле влияния», — пояснил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что до настоящего времени все эпизоды этой борьбы заканчивались поражением Каллас. Она не получила поддержки крупных стран ЕС в аппаратных баталиях, ее инициативы урезаны, а публичную роль в кризисах — от Ближнего Востока до крупных геополитических сюжетов — последовательно перехватывает фон дер Ляйен.
«Институциональный вес, ресурс коалиций и управляемые потоки решений находятся на стороне Урсулы, поэтому, если говорить о том, кто способен довести дело до де‑факто отстранения противника или его маргинализации, это скорее фон дер Ляйен в отношении Каллас, а не наоборот», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что в ЕС хотят избавиться от Каи Каллас после позора.