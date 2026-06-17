Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине

А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. По его словам, такая позиция остаётся неизменной, а вопрос участия европейских стран не вызывал разногласий среди участников саммита.