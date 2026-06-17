Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине

«Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего действия. Мы также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, позволяющих нарастить объёмы военного производства в стране», — говорится в документе.
Помимо этого, лидеры G7 пообещали поддерживать энергетику Украины, чтобы помочь «пережить зиму». В заявлении подчёркивается важность обеспечения работы энергетической инфраструктуры с учётом запросов украинских властей.
А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. По его словам, такая позиция остаётся неизменной, а вопрос участия европейских стран не вызывал разногласий среди участников саммита.
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