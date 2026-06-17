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ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» пять станций связи Starlink

Российские силы также ликвидировали 12 пунктов управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожены 5 станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.

По его данным, во время контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.

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