ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» пять станций связи Starlink

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
«В течение суток уничтожены 5 станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.
По его данным, во время контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
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