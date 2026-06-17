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ВСУ потеряли за сутки от действий «Запада» 91 тяжелый боевой гексакоптер

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 51 пункт управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 91 тяжелый боевой гексакоптер и 51 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 8 барражирующих боеприпасов, 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексакоптер противника», — сказал Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления беспилотной авиацией, 3 станции спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.

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