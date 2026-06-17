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Лидеры стран G7 договорились нарастить поставки систем ПВО на Украину

Лидеры стран — участниц «Большой семёрки» (G7) договорились нарастить поставки систем противовоздушной обороны на Украину.

Лидеры стран — участниц «Большой семёрки» (G7) договорились нарастить поставки систем противовоздушной обороны на Украину.

Такая информация приводится в совместном заявлении лидеров G7, посвящённом геополитическим вопросам.

В документе указывается, что лидеры G7 также договорились наращивать поставки на Украину дополнительных систем и перехватчиков, а также «средств большой дальности».

«Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объём её собственного военного производства», — отмечается в заявлении.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с лидерами G7 обозначил приоритеты Украины.

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