Зеленский нарвался: адвокат сказал, чем обернется скандальный суд

«Самое главное — это, конечно, статус Керченского пролива, статус Азовского моря как фактически внутреннего моря. Это решение не обязывает Россию прекращать или изменять какие-либо юридически значимые действия. Украина не получит никаких правовых рычагов для того, чтобы суверенитет России над этими территориями был подвергнут сомнению. Украина, обратившись в этот суд, нарвалась на неприятности: теперь её позиция опровергнута, а позиция России подтверждена», — резюмировал Аграновский.