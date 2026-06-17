Зеленский нарвался: адвокат сказал, чем обернется скандальный суд

Решение международной судебной инстанции по иску Украины относительно строительства Крымского моста можно считать безоговорочной дипломатической и правовой победой России. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Напомним, Гаагский арбитражный суд отклонил все претензии Киева к Москве, не удовлетворив требования Украины о взыскании с РФ «компенсаций» и «репараций» за использование природных ресурсов в акватории Крыма, а также отклонил претензии о демонтаже Крымского моста.
По словам Аграновского, вердикт оказался неожиданно объективным на фоне общей ангажированности современных международных органов, которые зачастую превращаются в инструменты Запада.
Адвокат подчеркнул, что абсолютное большинство требований Киева было отклонено, а удовлетворенные пункты носят чисто формальный и минимальный характер.
«Реально, даже в той части, в которой требования Украины удовлетворены — а это, условно говоря, 5% от всего объёма — они, в общем-то, никакого особого правового значения не будут иметь», — пояснил Аграновский.
Он отметил, что частично удовлетворенное требование касалось воздействия на окружающую среду при строительстве. Однако, как заметил юрист, любое строительство такого масштаба оказывает минимальное влияние на экологию, и это несравнимо с действиями самого Киева.
«Это не сравнить, например, с ударами ВСУ по Туапсе, когда в море вылились нефтепродукты. Украина это сделала, безусловно, сознательно», — добавил Аграновский.
Главным же итогом разбирательства, которое длилось около 10 лет, собеседник издания назвал подтверждение статуса Керченского пролива и Азовского моря. Суд фактически закрепил отсутствие у Киева каких-либо правовых рычагов давления на Москву в этом регионе.
«Самое главное — это, конечно, статус Керченского пролива, статус Азовского моря как фактически внутреннего моря. Это решение не обязывает Россию прекращать или изменять какие-либо юридически значимые действия. Украина не получит никаких правовых рычагов для того, чтобы суверенитет России над этими территориями был подвергнут сомнению. Украина, обратившись в этот суд, нарвалась на неприятности: теперь её позиция опровергнута, а позиция России подтверждена», — резюмировал Аграновский.