Серые киты вернулись к берегам Камчатки

«Мать — самка К054, мы ее давно знаем, она приводила детеныша в Кроноцкий залив и в 2022 году. А новый малыш пополнил наш фотокаталог под номером К267. Сейчас ему всего несколько месяцев, а он уже преодолел около 8 тысяч километров, чтобы вместе с матерью добраться до мест нагула. Самка худая, что неудивительно, ведь она выносила детеныша, совершила путешествие к берегам Мексики и обратно и тратит много энергии на кормление китенка молоком. Сейчас она наконец-то может приступить к нагулу», — сообщила морской биолог Евгения Волкова, руководитель проекта, старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника.