Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План Макрона провалился: Трамп сорвал провокацию на G7 одним звонком Путину

Сенатор Джабаров в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, как европейские лидеры будут воздействовать на Трампа на саммите G7 по вопросу украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры и Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции попытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия якобы проигрывает, а Киев близок к победе. Реальная цель — заставить Вашингтон поддержать так называемый европейский мирный план, который на деле сводится к перемирию ради перевооружения и подготовки нового, ещё более масштабного конфликта, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они хотят представить ситуацию с точностью до наоборот, чтобы склонить Трампа к поддержке так называемого европейского мирного плана. А план этот — прекращение огня по линии соприкосновения исключительно для довооружения киевского режима и планирования ещё более масштабного конфликта», — подчеркнул сенатор.

По его словам, о лицемерии подобных инициатив красноречиво говорят параллельные военные манёвры Запада.

«Какой вообще может быть мирный план от европейцев, которые одновременно с саммитом проводят учения “Отважный кабан 2026” в районе Сувалкского коридора и масштабные воздушные учения Ramstein Flag 2026 с участием стран НАТО у самых границ России? — задал риторический вопрос Джабаров. — Это больше похоже на демонстративный парад в надежде, что Трамп оценит их прыть и “отвагу” и не станет забирать американский “зонтик” из Европы».

Сенатор отметил, что реальное положение дел подтверждается непрекращающимися атаками на российские регионы.

«Только за сегодня сбиты сотни беспилотников. А в мае от рук киевского режима погибли 153 мирных жителя, ранения получили 885 человек. Вряд ли так выглядит “проигрывающая” Россия», — добавил он.

Вместе с тем Джабаров убеждён, что у американского президента достаточно собственных источников, чтобы не поддаться на этот обман.

«Во-первых, у Трампа есть независимые каналы информации. Нельзя забывать и о его недавнем телефонном разговоре с нашим президентом. Он прекрасно осведомлён о реальной картине», — заключил сенатор.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин ометил, что европейские лидеры и Владимир Зеленский намерены использовать саммит «Большой семерки», чтобы «дисциплинировать» президента США Дональда Трампа и навязать ему единую жесткую линию в отношении украинского конфликта, подобным образом они будут действовать и в дальнейшем.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше