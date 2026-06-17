План Макрона провалился: Трамп сорвал провокацию на G7 одним звонком Путину

«Какой вообще может быть мирный план от европейцев, которые одновременно с саммитом проводят учения “Отважный кабан 2026” в районе Сувалкского коридора и масштабные воздушные учения Ramstein Flag 2026 с участием стран НАТО у самых границ России? — задал риторический вопрос Джабаров. — Это больше похоже на демонстративный парад в надежде, что Трамп оценит их прыть и “отвагу” и не станет забирать американский “зонтик” из Европы».