HR-директор Прокушева: перед просьбой о повышении зарплаты надо собрать данные

Прежде чем идти к руководителю с просьбой о повышении зарплаты, нужно разобраться с цифрами. Аргументация должна быть основана на актуальной рыночной вилке, а для её оценки недостаточно просто открыть сайт с вакансиями. Важно сравнивать свою позицию с теми, которые действительно сопоставимы по параметрам.