HR-директор Прокушева: перед просьбой о повышении зарплаты надо собрать данные

Прежде чем идти к руководителю с просьбой о повышении зарплаты, нужно разобраться с цифрами. Аргументация должна быть основана на актуальной рыночной вилке, а для её оценки недостаточно просто открыть сайт с вакансиями. Важно сравнивать свою позицию с теми, которые действительно сопоставимы по параметрам.
Как объяснила в беседе с RT Екатерина Прокушева, HR-директор «МТС Линк», следует учитывать такие параметры, как должность, уровень позиции, опыт работы, отрасль, размер компании, город или режим работы (офисная или удалённая).
«Дополнительно учитывайте детали вакансии: в крупных городах и в регионе зарплаты могут отличаться в полтора-два раза. Одна и та же должность в крупной корпорации и в небольшой фирме могут требовать разного уровня ответственности и компетенций. Без учёта этих факторов сравнение будет искажённым», — добавила она.
Кроме того, эксперт посоветовала собрать данные из открытых источников — посмотреть не одну-две, а десяток похожих позиций, чтобы увидеть диапазон цифр.
«Обратите внимание на дополнительные опции сверх оклада. Работодатели могут предлагать годовую премию, ДМС, оплату обучения, корпоративный транспорт или удалёнку, технику, дополнительный отпуск. Иногда предложение с окладом на 10% выше, но без бонусов и соцпакета оказывается менее выгодным, чем текущая позиция», — подчеркнула она.
Отмечается, что самый убедительный аргумент — реальный вклад сотрудника в развитие бизнеса.
«Руководители чаще принимают решение о повышении, когда видят связь между действиями и финансовыми или операционными показателями компании. Улучшения и изменения важно отражать в конкретных фактах и цифрах: как решения сотрудника повлияли на прибыль компании или помогли сократить расходы, на сколько процентов выросли ключевые метрики, какие новые задачи или проекты сотрудник взял на себя за последний год», — привела примеры собеседница RT.
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По её мнению, в обсуждении увеличения заработной платы сумма или процент увеличения должны быть максимально конкретными.
«Руководители редко говорят “нет” прямо. Чаще звучит: “Сейчас нет бюджета”, “В этом цикле уже всё распределили”, “У нас пересмотр раз в год”, “Надо посмотреть по рынку”. В такой ситуации важно не спорить, а перевести разговор в плоскость конкретных условий и сроков, когда будет более подходящая ситуация для повторного обсуждения», — посоветовала специалист.
Если работодатель не готов к повышению окладной части, она порекомендовала задать вопрос про разовое премирование, улучшение условий труда или расширение соцпакета.
«Как и в вопросе увеличения заработной платы, предлагайте конкретные, измеримые альтернативы, которые могут стать компромиссом на текущем этапе переговоров», — подчеркнула аналитик.
Кроме того, она напомнила, что в ТК РФ предусмотрена ст. 134, которая обязывает работодателей индексировать заработную плату.
Но, как объяснила Прокушева, важно понимать, что индексация отличается от повышения заработной платы по ряду критериев: обязательна для всех работников, проводится не реже одного раза в год, зависит от роста цен и уровня инфляции.
«Ежегодная индексация обязательна только для государственных бюджетных учреждений. Коммерческие организации устанавливают порядок индексации самостоятельно и фиксируют его во внутренних кодексах и положении об оплате труда. При этом увеличение оклада не регламентировано ТК России и осуществляется на усмотрение работодателя», — заключила эксперт.
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