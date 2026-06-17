Пленный заявил о «нулевом» моральном состоянии солдат ВСУ у Приколотного

«Моральное состояние — нулевое. Я поменял [на позиции] сослуживца, который 100 дней был на позиции. А остальные, с кем я был, 20 и 30 дней — самое наименьшее время пребывания на позиции. Нечего есть. Все, что мы с собой взяли, тем питаемся», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.