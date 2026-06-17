Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный заявил о «нулевом» моральном состоянии солдат ВСУ у Приколотного

Военнопленный Павел Хам отметил, что на украинских позициях не было генераторов и военнослужащие не могли зарядить радиостанции, телефоны, роутеры для связи и интернета.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие находятся в плохом морально-психологическом состоянии на позициях у населенного пункта Приколотное в Харьковской области. Об этом заявил военнопленный из ВСУ Павел Хам, выполнявший задачи в спецподразделении БПЛА бригады «Гард» у соответствующего поселка.

«Моральное состояние — нулевое. Я поменял [на позиции] сослуживца, который 100 дней был на позиции. А остальные, с кем я был, 20 и 30 дней — самое наименьшее время пребывания на позиции. Нечего есть. Все, что мы с собой взяли, тем питаемся», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Пленный отметил, что на позициях не было генераторов и военнослужащие не могли зарядить радиостанции, телефоны, роутеры для связи и интернета.

«Если уж такая ситуация на позиции, то сдавайтесь лучше в плен. Жизнь одна. Не забывайте, что дома вас ждут родственники, жена, дети», — добавил он, обратившись к своим сослуживцам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше