Пленный заявил о «нулевом» моральном состоянии солдат ВСУ у Приколотного

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие находятся в плохом морально-психологическом состоянии на позициях у населенного пункта Приколотное в Харьковской области. Об этом заявил военнопленный из ВСУ Павел Хам, выполнявший задачи в спецподразделении БПЛА бригады «Гард» у соответствующего поселка.
«Моральное состояние — нулевое. Я поменял [на позиции] сослуживца, который 100 дней был на позиции. А остальные, с кем я был, 20 и 30 дней — самое наименьшее время пребывания на позиции. Нечего есть. Все, что мы с собой взяли, тем питаемся», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Пленный отметил, что на позициях не было генераторов и военнослужащие не могли зарядить радиостанции, телефоны, роутеры для связи и интернета.
«Если уж такая ситуация на позиции, то сдавайтесь лучше в плен. Жизнь одна. Не забывайте, что дома вас ждут родственники, жена, дети», — добавил он, обратившись к своим сослуживцам.