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В России должность главного юрисконсульта признали самой высокооплачиваемой

Должность главного юрисконсульта со средним уровнем ежемесячного дохода 407 тыс. рублей стала самой высокооплачиваемой в России в начале лета.

Должность главного юрисконсульта со средним уровнем ежемесячного дохода 407 тыс. рублей стала самой высокооплачиваемой в России в начале лета.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на анализ свежих вакансий онлайн-сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что в числе лидеров также оказались директор по маркетингу и продажам, менеджер проектов в сфере складской логистики и брокер по недвижимости.

Ранее стало известно, что средний уровень зарплаты в Москве, а марте 2026 года составил 219 тыс. рублей.