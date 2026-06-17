В России должность главного юрисконсульта признали самой высокооплачиваемой

Должность главного юрисконсульта со средним уровнем ежемесячного дохода 407 тыс. рублей стала самой высокооплачиваемой в России в начале лета.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на анализ свежих вакансий онлайн-сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что в числе лидеров также оказались директор по маркетингу и продажам, менеджер проектов в сфере складской логистики и брокер по недвижимости.
Ранее стало известно, что средний уровень зарплаты в Москве, а марте 2026 года составил 219 тыс. рублей.