Истинная цель Киева и ряда европейских столиц — вовсе не достижение мира, а затягивание украинского конфликта в расчёте на смену власти в Соединённых Штатах. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя саммит G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен.
По его словам, на Банковой и в Брюсселе рассчитывают, что Дональд Трамп потерпит поражение на осенних выборах в Конгресс, после чего американский внешнеполитический вектор снова изменится.
«Трамп вряд ли будет всецело полагаться на европейцев и уж тем более таскать каштаны из огня для тех, кто на самом деле рассчитывает на его поражение на выборах в Конгресс и дальнейшую смену курса США», — заявил сенатор.
Джабаров убежден, что Зеленский и его союзники, предлагая перемирие, просто тянут время. Им нужно перевооружиться и дождаться, когда в Вашингтоне вновь возобладают силы, готовые продолжать конфликт.
Сенатор обратил внимание, что декларируемое европейцами стремление к миру рассыпается при первом взгляде на их реальные действия. Во время саммита G7, где Киев попытается представить мнимую картину «победы», страны НАТО фактически у российских рубежей проводят военные учения «Отважный кабан 2026» и Ramstein Flag 2026.
«Какой вообще может быть мирный план от европейцев?» — задал риторический вопрос Джабаров.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин ометил, что европейские лидеры и Владимир Зеленский намерены использовать саммит «Большой семерки», чтобы «дисциплинировать» президента США Дональда Трампа и навязать ему единую жесткую линию в отношении украинского конфликта, подобным образом они будут действовать и в дальнейшем.