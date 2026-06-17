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Колумбия пригласила Россию инвестировать в энергетику и инфраструктуру

Россия может инвестировать в энергетику и инфраструктуру Колумбии. Об этом заявила глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма ProColombia Кармен Сесилия Кабальеро.

Россия может инвестировать в энергетику и инфраструктуру Колумбии. Об этом заявила глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма ProColombia Кармен Сесилия Кабальеро.

Она отметила в беседе РИА Новости, что Колумбия заинтересована в привлечении инвестиций, способных создать рабочие места, а также обеспечить трансфер технологий и добавочную стоимость.

«Возможности существуют в агробизнесе, энергетике, производстве, логистике, специализированных услугах и инфраструктурных проектах», — сказала собеседница агентства.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил об отсутствии инвестиционной паузы в стране.