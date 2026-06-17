G7 выступила против попыток изменить статус-кво вокруг Тайваня

«Мы подтверждаем, что выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно за счет применения силы или при помощи принуждения, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе», — сообщается в тексте заявления. Авторы документа подчеркнули, что любые споры в регионе должны решаться исключительно мирным путем посредством диалога.