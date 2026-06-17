Вэнс отметил высокий уровень поддержки Путина в России

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге отметил высокий уровень поддержки главы российского государства Владимира Путина среди россиян.
«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», — написал он в книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith), которая поступила в продажу в США.
Вэнс отметил, что во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году встретился с «российским диссидентом», имя которого не уточняется. Вэнс, который в то время был сенатором США, добавил, что на этой встрече «узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций». Он также отметил, что задавался тогда, в частности, следующим вопросом: «Почему Путин так популярен?».
Вэнс сообщил, что на одной из встреч на конференции обратил внимание на популярность Путина и был «немедленно подвергнут критике». Он в связи с этим подчеркнул: «Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения».
Вэнс в новой книге рассказывает о том, как стал католиком, а также о влиянии религии на его политические взгляды.