Вэнс отметил высокий уровень поддержки Путина в России

Вэнс отметил, что во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году встретился с «российским диссидентом», имя которого не уточняется. Вэнс, который в то время был сенатором США, добавил, что на этой встрече «узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций». Он также отметил, что задавался тогда, в частности, следующим вопросом: «Почему Путин так популярен?».