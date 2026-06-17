В Японии заявили о готовности участвовать в восстановлении Ближнего Востока

Япония готова принять участие в восстановлении Ближнего Востока после того, как будет достигнуто окончательное соглашение по Ирану.
С таким заявлением выступил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара. Его слова приводит РИА Новости.
«…Япония хотела бы сыграть максимально возможную роль ради мира и стабильности на всём Ближнем Востоке, а также восстановления региона», — сказал он.
Ранее стало известно о решении сената США заблокировать инициативу об ограничении полномочий главы американской администрации Дональда Трампа против Ирана.