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В Японии заявили о готовности участвовать в восстановлении Ближнего Востока

Япония готова принять участие в восстановлении Ближнего Востока после того, как будет достигнуто окончательное соглашение по Ирану.

Япония готова принять участие в восстановлении Ближнего Востока после того, как будет достигнуто окончательное соглашение по Ирану.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара. Его слова приводит РИА Новости.

«…Япония хотела бы сыграть максимально возможную роль ради мира и стабильности на всём Ближнем Востоке, а также восстановления региона», — сказал он.

Ранее стало известно о решении сената США заблокировать инициативу об ограничении полномочий главы американской администрации Дональда Трампа против Ирана.

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