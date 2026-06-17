Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и члены Совета Федерации высоко оценили ход реновации Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе совместной рабочей поездки с заместителями председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым и Инной Святенко проверил ход исполнения комплексного плана социально-экономического развития Норильска.
Участники вручили ключи от новых квартир нескольким семьям, переехавшим в современные дома в центре города, и поздравили норильчан с новосельем.
Реновация — приоритет Комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Итоги ее реализации обсудили на соответствующем совещании. За шесть лет введены в эксплуатацию новостройки на улицах 50 лет Октября, Павлова и Кирова; активно идет проектирование и строительство новых кварталов. Часть жилья возведена за счет бюджета, часть — компанией «Норникель». Работа с жилым фондом идет постоянно: помимо нового строительства, приводят в порядок существующие дома.
«Пять лет назад, когда стартовала программа, мы рассчитывали на хороший результат, но действительность превзошла ожидания. Четырехсторонний план — совместные усилия федерации, края, города и компании — стал образцом системной работы. Одно из важных направлений — строительство жилья: оно не возводилось в Норильске более тридцати лет, сейчас мы наблюдаем настоящий прорыв. Ключи вручают практически каждый квартал. Для людей жилье — главный приоритет, и мы продолжим держать развитие Норильска в фокусе внимания Совета Федерации», — отметил Николай Журавлев.
«Норильск — опорный город края и всей страны. Программа реновации имеет стратегическое значение для всей Арктической зоны России. Неслучайно план зарождался при участии Совета Федерации и Правительства России. Это стимул для привлечения новых кадров, роста инвестиций и повышения качества жизни. Наш северный город сегодня — первопроходец: здесь отрабатываются новые технологии эксплуатации объектов, которые в будущем будут использовать во всех арктических городах», — подчеркнул Михаил Котюков.
В рамках плана продолжается благоустройство дворов и общественных пространств, ремонтируются социальные учреждения и коммунальная инфраструктура, укрепляется грунт под зданиями.
«Мы не останавливаемся на достигнутом. Продолжим приобретать современные автобусы — экологичный транспорт уже зарекомендовал себя в нашем климате. Обновляем Театральную площадь, реализуем проект на озере Уютное, участвуем в федеральном проекте “Формирование комфортной городской среды”», — рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев.
Участники рабочей поездки также ознакомились с ходом работ по модернизации аэропорта «Норильск» и по строительству новой поликлиники в Талнахе, посетили «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», а также Заполярный государственный университет. Ремонт здания вуза решено включить в план развития Норильска. Идет активная работа по строительству лицея им. Долгих.
По словам Сергея Ткаченко, вице-президента, директора Красноярского представительства «Норникеля», компания координирует действия с администрацией города, краевыми и федеральными участниками соглашения, выбирает приоритетные направления и тщательно отслеживает статус каждого мероприятия, чтобы своевременно вносить необходимые корректировки.
«Совместно с подрядчиками мы хорошо подготовились к летнему периоду, когда мы показываем самую высокую эффективность работ. Перед нами стоит задача не допускать сдвига сроков строительства вправо и даже наоборот — искать возможности ускорять строительство», — подытожил Ткаченко.
Напомним, комплексный план развития Норильска, который предусмотрен постановлением правительства и четырехсторонним соглашением между «Норникелем», администрацией города, руководством края и Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, — передовой опыт государственно-частного партнерства в деле социального развития арктических городов. Объем совместного финансирования на период до 2035 года, направленного на развитие Норильска, — 120 млрд руб., из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — средства «Норникеля». Помимо этого, компания взяла на себя дополнительные обязательства.