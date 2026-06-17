Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и члены Совета Федерации высоко оценили ход реновации Норильска

«Пять лет назад, когда стартовала программа, мы рассчитывали на хороший результат, но действительность превзошла ожидания. Четырехсторонний план — совместные усилия федерации, края, города и компании — стал образцом системной работы. Одно из важных направлений — строительство жилья: оно не возводилось в Норильске более тридцати лет, сейчас мы наблюдаем настоящий прорыв. Ключи вручают практически каждый квартал. Для людей жилье — главный приоритет, и мы продолжим держать развитие Норильска в фокусе внимания Совета Федерации», — отметил Николай Журавлев.