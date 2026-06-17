Смотрел как на пустое место: Трамп унизил Зеленского публично на встрече G7

«Этот эпизод гораздо ближе к демонстративному “обнулению значимости” партнёра, чем к простому бытовому недоразумению в толпе. Трамп традиционно использует рукопожатие как инструмент доминирования. На этом видео он, напротив, разрывает ожидаемую “траекторию сближения”: идёт по прямой, смотрит сквозь Зеленского, корпусом разворачивается на другую цель, оставляя минимум времени и расстояния, при которых рука автоматически подаётся вперёд. Такая геометрия движения не случайна: в протокольной среде люди этого уровня “читают” дистанции и углы не хуже оперативников, и если президент США не хочет пожимать руку, он именно так и строит маршрут — чтобы потом всегда иметь возможность сказать, что “просто не заметил” или “торопился к другой группе”», — пояснил эксперт.