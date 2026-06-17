Смотрел как на пустое место: Трамп унизил Зеленского публично на встрече G7

Глава киевского режима подошёл к американскому лидеру с явным намерением поприветствовать его, но Трамп отвернулся, прошёл мимо и начал общаться с другими политиками. Зеленский застыл в неловкой позе с протянутой рукой, которая так и повисла в воздухе. Спасти ситуацию попыталась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подошедшая к украинскому президенту. Но осадок остался.
Профайлер и политолог‑международник Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru расшифровал скрытые сигналы Трампа и объяснил, что на самом деле произошло между двумя лидерами.
Геометрия унижения: как Трамп строил маршрут.
Кадры встречи с саммита G7 ранее появились в сети. На видео зафиксировано, как Зеленский идёт к Трампу, однако тот отворачивается и здоровается с другими политиками. Глава киевского режима растерялся и остался стоять на месте, пока к нему не подошла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Этот эпизод гораздо ближе к демонстративному “обнулению значимости” партнёра, чем к простому бытовому недоразумению в толпе. Трамп традиционно использует рукопожатие как инструмент доминирования. На этом видео он, напротив, разрывает ожидаемую “траекторию сближения”: идёт по прямой, смотрит сквозь Зеленского, корпусом разворачивается на другую цель, оставляя минимум времени и расстояния, при которых рука автоматически подаётся вперёд. Такая геометрия движения не случайна: в протокольной среде люди этого уровня “читают” дистанции и углы не хуже оперативников, и если президент США не хочет пожимать руку, он именно так и строит маршрут — чтобы потом всегда иметь возможность сказать, что “просто не заметил” или “торопился к другой группе”», — пояснил эксперт.
По словам Панкратова, ключевым маркером намеренности в этом случае является асимметрия: Зеленский стоял близко к Трампу, повернулся к нему корпусом, но американский лидер сделал вид, что не заметил главу киевского режима и переключился на других участников саммита.
Реакция Зеленского: актёрская школа и скрытое раздражение.
Панкратов подчеркнул, что не менее интересной является и реакция Зеленского на отказ от рукопожатия. В его дальнейшем поведении просматриваются смущение, фрустрация человека, который мог ожидать холодного приема, но рассчитывал хотя бы на нейтральный протокол.
На кадрах видно, как Зеленский потянулся рукой к Трампу, но она так и повисла в воздухе. После этого он бросил взгляд на спину американского лидера в надежде убедиться, что этот жест Трампа был лишь недоразумением.
«В этом случае смущение Зеленского — это скорее тщательно маскируемое раздражение и удар по самолюбию, чем простая человеческая неловкость. Дальше срабатывает актёрская школа: Зеленский моментально переходит в режим контролируемой маски — лёгкая полуулыбка, микрокивок кому-то сбоку, перевод внимания на соседей, чтобы не дать камерам получить кадр с его уже совсем откровенно растерянным лицом. Трамп решает здесь для себя сразу несколько задач: он не устраивает открытой демонстрации презрения, как в знаменитой перепалке в Овальном кабинете, но визуально опускает статус партнёра. Для Зеленского это удар по политическому капиталу: после громких, конфликтных эпизодов с Трампом ему жизненно важно показывать хотя бы внешнюю нормализацию отношений», — добавил специалист.
Рукопожатие с Брижит Макрон: 13 секунд доминирования.
На том же саммите произошла еще одна ситуация с рукопожатием Трампа. Президент США особенным образом поприветствовал лидера Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит.
На кадрах со встречи видно, как Трамп быстро поздоровался с Макроном, а затем 13 секунд удерживал руку Брижит. При этом американский лидер провернул свою фирменную фишку — пытался притянуть Брижит за руку к себе. Первая леди Франции пыталась одёрнуть руку, но не смогла сделать этого, пока Трамп её не отпустил.
«Это рукопожатие — почти учебник по тому, как Трамп решает две задачи одновременно: утвердить своё доминирование и сыграть на грани флирта. С Макроном он здоровается быстро и формально, а вот руку Брижит берёт обеими руками и держит явно дольше дозволенной протокольной нормы, фактически не давая ей выйти из этого навязчивого контакта. В кадре видны характерные признаки неловкости: она пробует немного изменить положение, сделать полшага в сторону, но вынуждена сохранять “дежурную” улыбку и не показывать раздражения — иначе неловким станет уже не только момент, но и вся картинка встречи», — пояснил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что такие жесты являются частью политического стиля Трампа. Он вторгается в личное пространство собеседника, использует затянутые рукопожатия, чтобы показать, что он здесь главный.
«В ситуации с Брижит это дополнительно работает как демонстративный переход внимания от президента к его супруге — кадр, в котором именно он управляет динамикой встречи, а Макрон оказывается вынесен на периферию, чуть ли не в массовку. Неловкость первой леди Франции здесь считывается явно, но ещё яснее считывается расчёт самого Трампа: сделать момент вирусным, подчеркнуть свою “альфа-самцовую” манеру поведения и показать, что даже на предельно формальном саммите он всё равно играет исключительно по своим, а не по дипломатическим правилам», — добавил специалист.
Что Трамп сказал Макрону: неприятный разговор.
Трамп сказал нечто неприятное французскому лидеру Эммануэлю Макрону, пока держал за руку его жену Брижит, дополнил анализ встречи профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко.
«Трамп нечто странное сказал Макрону, что-то неприятное, с чем он не согласился. Потому что после того, как Трамп опустил руку Брижит, Макрон опустил голову вниз и сделал жест, словно стирает что-то с носа. Этот жест, типа “плохо пахнет”, в этом контексте означает “мне не нравится, что он сказал”. Что касается Брижит, то ей пришлось подойти к Трампу, так сильно он дёргал её за руку. А когда он её руку отпустил, она словно снова хотела ему руку протянуть, а потом сжала её и почувствовала неловкость», — пояснил эксперт.
Анищенко подчеркнул, что Трамп своим рукопожатием хотел продемонстрировать своё более высокое, главенствующее положение. И это ему удалось. Макрон оказался в неловкой ситуации: его жена физически удерживалась Трампом, а сам французский президент вынужден был выслушивать что-то неприятное, не имея возможности прервать контакт.
Жест «стирания с носа» выдал его истинное отношение к словам Трампа.
Политика жестов и демонстрация силы.
Саммит G7 показал, что Трамп продолжает использовать язык тела как мощное политическое оружие. Демонстративное игнорирование Зеленского, затянутое рукопожатие с Брижит Макрон и неловкая ситуация для французского президента — всё это звенья одной цепи. Трамп показывает, кто в доме хозяин. И делает это без лишних слов.
Для Зеленского это стало ещё одним унижением, которое сложно скрыть. Его актёрский опыт помог сохранить лицо, но кадры с «повисшей рукой» уже облетели мир. Для Макрона — напоминание о том, что даже на G7 он может оказаться на вторых ролях. А для Трампа — очередное подтверждение его стиля: грубого, доминантного и всегда вирусного.