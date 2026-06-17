Получите «Бандероль»: что известно о новейшей российской гибридной ракете-дроне

Удар по военным объектам в Киеве в начале этой недели, помимо всего прочего, отмечен тем, что в нем впервые массово применены новейшие российские ракеты «Бандероль». Украинские военные эксперты бьют тревогу: новая российская ракета гораздо быстрее дронов, она более маневренная, ее труднее обнаружить и сбить. Что же известно о новом изделии российских ракетостроителей.
Сведений в открытой печати о «Бандероли» мало. Она считается секретной разработкой, характеристики которой не разглашаются. Украинские источники, ссылаясь на данные главного управления разведки (ГУР) Украины и на анализ обломков ракеты, сообщают, что «Бандероль» — это своего рода гибрид дрона-камикадзе и классической крылатой ракеты.
Считается, что ее впервые применили в начале мая по объекту в Харьковской области. Первое массовое применение состоялось 15 июня. В открытых источниках сообщается о таких параметрах «Бандероли». Длина — примерно 5 метров, размах крыльев — больше 2 метров. Масса — 500−600 кг. При этом масса боезаряда — порядка 150 кг.
Ракета имеет дальность — до 500 км и крейсерскую скорость 500−560 км/ч. На конечном участке атаки цели скорость увеличивается до 650 км/ч. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-навигация с многоканальной антенной «Комета».
Эксперты отмечают высокие летно-технические характеристики ракеты. Она способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем классические российские крылатые ракеты Х-101, «Калибр», Х-69.
Боеприпас имеет систему донаведения и может быть запрограммирован для поражения конкретных целей. В качестве носителей могут использоваться самолеты и вертолеты.
Вот как оценивают новую разработку российские эксперты.
Валерий Романенко характеризует «Бандероль» как «недоракету» — гибридное средство поражения, занимающее промежуточное положение между беспилотником и крылатой ракетой. Благодаря высокой скорости, она неуязвима для дронов-перехватчиков противника.
Одно из основных преимуществ «Бандероли» — относительно невысокая стоимость. Она в 4−5 раз дешевле крылатых ракет Х-101 или «Калибр», правда, в 2−3 раза дороже беспилотника «Герань».
Эксперт в области ПВО Юрий Кнутов называет «Бандероль» гибридом крылатой ракеты и планирующей бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Он также подчёркивает, что это сравнительно дешёвое решение, которое обладает большей дальностью и точностью, чем управляемая авиабомба, но при этом дешевле полноценной крылатой ракеты.
Военный аналитик Юрий Подоляка оценивает стоимость ракеты в $50−70 тыс., что существенно дешевле «Калибров» и Х-101. По его мнению, это позволит использовать «Бандероль» в качестве альтернативы дронам «Герань» для атак по всей территории Украины, кроме западных регионов. Эксперт отмечает, что «Бандероль» нельзя сбить лёгким стрелковым оружием или дронами-перехватчиками — для этого требуются зенитные батареи и истребители.
Таким образом, российским ракетостроителям, похоже, удалось найти экономичный компромисс между дорогими крылатыми ракетами и дешёвыми, но медленными дронами-камикадзе. Эксперты сходятся во мнении, что этот боеприпас заметно быстрее и мощнее «Шахедов»; дешевле классических крылатых ракет; может использоваться для точечных ударов.
Словом, «Бандероль» — это дополнительный инструмент в российской тактике комбинированных ударов, позволяющий диверсифицировать средства поражения и повышать нагрузку на украинскую ПВО. Как говорится, «получите и распишитесь».