Получите «Бандероль»: что известно о новейшей российской гибридной ракете-дроне

Удар по военным объектам в Киеве в начале этой недели, помимо всего прочего, отмечен тем, что в нем впервые массово применены новейшие российские ракеты «Бандероль». Украинские военные эксперты бьют тревогу: новая российская ракета гораздо быстрее дронов, она более маневренная, ее труднее обнаружить и сбить. Что же известно о новом изделии российских ракетостроителей.