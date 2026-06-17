Юрист Южалин: для перевода на удалёнку нужно согласие работника и работодателя

Если в трудовом договоре сотрудника изначально не прописана дистанционная работа, это ещё не значит, что перевестись на удалёнку невозможно. Однако сделать это можно только с согласия обеих сторон — и работника, и работодателя. Такое правило закреплено в ст. 72 Трудового кодекса России, рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«Нужно обратиться к работодателю с письменным предложением заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу. Инициатива должна исходить от сотрудника, но окончательное решение остаётся за компанией», — добавил он.
По словам эксперта, у работодателя нет юридической обязанности удовлетворять просьбу работника о переводе на удалёнку.
«Он вправе как согласиться, так и отказать — без объяснения причин. Это ключевое отличие от ситуации, когда дистанционная работа уже была предусмотрена договором или введена в связи с эпидемиологическими требованиями», — подчеркнул собеседник RT.
Если работодатель согласен, то стороны заключают дополнительное соглашение к трудовому договору, пояснил Южалин.
«В этом документе необходимо чётко прописать: будет ли удалёнка временной или постоянной, может ли работодатель вызывать сотрудника в офис и на каких условиях, порядок взаимодействия (каналы связи, сроки ответа, отчётность), с какой даты новые условия вступают в силу», — заключил специалист.
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