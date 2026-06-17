Юрист Южалин: для перевода на удалёнку нужно согласие работника и работодателя

Если в трудовом договоре сотрудника изначально не прописана дистанционная работа, это ещё не значит, что перевестись на удалёнку невозможно. Однако сделать это можно только с согласия обеих сторон — и работника, и работодателя. Такое правило закреплено в ст. 72 Трудового кодекса России, рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.