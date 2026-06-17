МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американский подрядчик Black&Veatch привлекал несколько украинских компаний для строительства и оснащения биологических лабораторий на Украине. Это выяснил ТАСС, изучив рассекреченные материалы разведки США.
Согласно документам, субподрядчиками по проектированию, строительству и поставкам оборудования выступали украинские фирмы «Макрохим», «Медиамакс», «Техно проект», Проектный технический центр, «Одесса инвест», «Экзотика» и «РК-Центр».
Компании участвовали в возведении диагностических центров и референс-лабораторий в Одессе, Ужгороде и Херсоне. Разрешения на работу с особо опасными патогенами для этих объектов выдавались режимной комиссией Министерства здравоохранения Украины в 2010—2012 годах.