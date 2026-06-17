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ТАСС: в строительстве биолабораторий на Украине участвовали местные фирмы

Привлеченные компании участвовали в возведении диагностических центров и референс-лабораторий в Одессе, Ужгороде и Херсоне, следует из рассекреченных материалов американской разведки.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американский подрядчик Black&Veatch привлекал несколько украинских компаний для строительства и оснащения биологических лабораторий на Украине. Это выяснил ТАСС, изучив рассекреченные материалы разведки США.

Согласно документам, субподрядчиками по проектированию, строительству и поставкам оборудования выступали украинские фирмы «Макрохим», «Медиамакс», «Техно проект», Проектный технический центр, «Одесса инвест», «Экзотика» и «РК-Центр».

Компании участвовали в возведении диагностических центров и референс-лабораторий в Одессе, Ужгороде и Херсоне. Разрешения на работу с особо опасными патогенами для этих объектов выдавались режимной комиссией Министерства здравоохранения Украины в 2010—2012 годах.

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