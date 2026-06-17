ТАСС: в строительстве биолабораторий на Украине участвовали местные фирмы

Компании участвовали в возведении диагностических центров и референс-лабораторий в Одессе, Ужгороде и Херсоне. Разрешения на работу с особо опасными патогенами для этих объектов выдавались режимной комиссией Министерства здравоохранения Украины в 2010—2012 годах.