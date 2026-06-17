Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: курс Пашиняна на отдаление от РФ привел Армению к тупику

Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на отдаление от России не принес ожидаемых результатов и привел его к политическому тупику, сообщает издание Strategic Culture.

Источник: AP 2024

«Пашинян вложил значительный политический капитал в укрепление связей с ЕС и другими евроатлантическими структурами. При этом подразумевалось, что Запад сможет постепенно заменить Россию в качестве главного стратегического партнера Армении. Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, в сложившихся обстоятельствах время играет против армянского премьера, а национальные интересы Еревана оказались заложниками ошибочного курса.

«Армения вступает в период растущей политической неопределенности. Премьер-министр по-прежнему удерживает власть, но пространство для маневра у него стремительно сокращается. В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет сохранять стратегические интересы Армении», — признает Strategic Culture.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного нахождения республики в ЕС и ЕАЭС, но пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

В апреле президент России Владимир Путин подчеркивал, что нахождение в обоих союзах невозможно по определению.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше