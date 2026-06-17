«Пашинян вложил значительный политический капитал в укрепление связей с ЕС и другими евроатлантическими структурами. При этом подразумевалось, что Запад сможет постепенно заменить Россию в качестве главного стратегического партнера Армении. Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности», — говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, в сложившихся обстоятельствах время играет против армянского премьера, а национальные интересы Еревана оказались заложниками ошибочного курса.
«Армения вступает в период растущей политической неопределенности. Премьер-министр по-прежнему удерживает власть, но пространство для маневра у него стремительно сокращается. В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет сохранять стратегические интересы Армении», — признает Strategic Culture.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного нахождения республики в ЕС и ЕАЭС, но пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
В апреле президент России Владимир Путин подчеркивал, что нахождение в обоих союзах невозможно по определению.