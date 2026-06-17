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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

Бойцы «Юга» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Константиновкой.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ вместе с четырьмя военнослужащими противника в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили запуск беспилотного летательного аппарата противника и проследили маршрут его оператора.

«Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ПУ (пункт управления — ред.) вместе с четырьмя единицами живой силы противника. После серии попаданий по ПУ БПЛА разведчики подтвердили уничтожение цели противника», — сообщили в военном ведомстве.

После нанесения удара разведывательные подразделения провели объективный контроль и подтвердили уничтожение цели.

В Минобороны отметили, что операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют задачи по выявлению и уничтожению живой силы, техники, пунктов управления беспилотниками и других объектов противника на данном участке фронта.

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