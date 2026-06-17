ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Константиновкой в ДНР

Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг» поразили пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в районе Константиновки в ДНР.
Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России. Там отметили, что пункт управления беспилотниками был уничтожен вместе с четырьмя украинскими военными.
Ранее российский военнослужащий с позывным Задон рассказал о слабом месте украинских войск в Константиновке.
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