В Финляндии неонацисты устроили концерт с запрещённой символикой

Райски утверждает, что концерт прошёл в формате клубного выступления и не был остановлен, несмотря на его содержание. Она заявила, что организаторы площадки могли не понимать характер события, тогда как Blood and Honour* представляет собой разветвлённую праворадикальную сеть, работающую с молодёжью.