Расчеты FPV-дронов уничтожили в Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 17 июн — РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Штурман.
«Разведчики вскрыли вражеский пункт управления БПЛА — он был замаскирован в заброшенном здании в прифронтовой полосе в Сумской области. Оттуда противник управлял своими дронами, корректировал огонь и запускал (гексакоптер — ред.) “Бабу-ягу”. Мы получили координаты, оперативно подняли расчеты FPV-дронов», — рассказал он.
По словам военнослужащего, первый дрон нанес удар по антенному оборудованию и ретранслятору, а второй залетел непосредственно в помещение, где находились операторы и пульты управления противника.
«Цель поражена полностью — пункт управления уничтожен, связь с вражескими БПЛА прервана. Теперь противник на этом участке “ослеп”, а наши подразделения могут работать без помех», — сообщил он.