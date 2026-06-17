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Расчеты FPV-дронов уничтожили в Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ

Дроноводы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 17 июн — РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Штурман.

«Разведчики вскрыли вражеский пункт управления БПЛА — он был замаскирован в заброшенном здании в прифронтовой полосе в Сумской области. Оттуда противник управлял своими дронами, корректировал огонь и запускал (гексакоптер — ред.) “Бабу-ягу”. Мы получили координаты, оперативно подняли расчеты FPV-дронов», — рассказал он.

По словам военнослужащего, первый дрон нанес удар по антенному оборудованию и ретранслятору, а второй залетел непосредственно в помещение, где находились операторы и пульты управления противника.

«Цель поражена полностью — пункт управления уничтожен, связь с вражескими БПЛА прервана. Теперь противник на этом участке “ослеп”, а наши подразделения могут работать без помех», — сообщил он.

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