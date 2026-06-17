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Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Алжир на старте ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила команду Алжира в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Сборная Аргентины победила команду Алжира в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча на стадионе «Эрроухед» в США завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Аргентины мячи забил нападающий Лионель Месси. 38-летний форвард отметился на 17-й минуте с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах.

В следующем туре Аргентина сыграет с Австрией 22 июня. Алжир встретится с Иорданией 23 июня.

Ранее дубль Мбаппе помог Франции одержать победу над Сенегалом на чемпионате мира — 2026.

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