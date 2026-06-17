Финансист рассказала, видит ли ФНС содержание сообщений о переводах

«Федеральная налоговая служба не отслеживает содержание сообщений, которые вы пишете при переводе средств через банковские приложения. Банки и ФНС не имеют автоматического доступа к тексту сообщений между отправителем и получателем, если только не проводится конкретная проверка по запросу, и даже в этом случае доступ к переписке возможен только в рамках официальных процедур — например, по решению суда или запросу правоохранительных органов», — сказала Каверина.