«Ее вышвырнут на помойку»: ссора двух лидеров ЕС вышла на поверхность

Брюссель, который принято считать оплотом скучной бюрократии, превратился в арену токсичных политических схваток. Глава европейской дипломатии Кая Каллас рискует лишиться своих полномочий. Как выяснилось, инициатором зачистки может выступать «серый кардинал» европейской политики Урсула фон дер Ляйен. Но в основе противостояния, по оценке экспертов, лежит не стремление провести реформу, а обычная личная женская неприязнь.
Каллас и фон дер Ляйен очень похожи.
Несмотря на то что у ведущих европейских столиц — Парижа и Берлина — накопились к Кае Каллас сущностные претензии из-за ее эпатажной манеры ведения переговоров и пролоббированных интересов Прибалтики и Польши, конфликт с председателем Еврокомиссии имеет другую природу. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru описал отношения двух первых леди ЕС как глубокую личную неприязнь, граничащую с брезгливостью.
Причина парадоксальна, заметил политолог, в Кае Каллас Урсула видит собственное искаженное отражение.
«Я абсолютно убеждён, что основной корень проблем между этими двумя женщинами кроется в личных отношениях, — подчеркнул Данилин. — Кая Каллас — это как кривое зеркало для Урсулы. Они очень похожи. Урсула — внучка эсэсовца, Кая Каллас — дочка высокопоставленного чиновника советского времени. И у обеих мужья по уши погрязли в коррупции».
Кая Каллас — лишь придомовой коврик.
Однако истинным катализатором травли стало не сходство, а страх. Фон дер Ляйен, чей возраст и политический вес диктуют свои правила, отчаянно обороняет свой трон от более молодой сменщицы, невольно копирующей ее карьерный трек.
«Кая Каллас моложе. Урсула уже старенькая, ей скоро пора на покой. Она боится, что такие, как Каллас, займут её место. И, надо сказать, справедливо боится», — заявил политолог.
Однако, несмотря на формально высокий статус Каи Каллас, исход этой брюссельской дуэли, как считает Данилин, предрешен заранее. В большой политической игре экс-премьер Эстонии оказалась лишь разменной монетой, не имеющей реальных рычагов против административной машины Еврокомиссии. У главы евродипломатии нет ни единого шанса на выживание.
«Конечно, победителем в этом конфликте будет Урсула. Она гораздо богаче ресурсами, является настоящей элитой, а Кая Каллас для неё — лишь придомовой коврик, об который ноги вытирают», — сказал Данилин.
Эксперт убежден, что европейскую дипломатию ожидают серьезные кадровые перестановки. Фон дер Ляйен сохранит за собой основную власть и продолжит управлять Еврокомиссией, в то время как ее противницу, судя по всему, ждет политическое небытие.
«Урсула фон дер Ляйен останется в своей Еврокомиссии, а Каллас лишится должности, отправившись “на помойку”», — подытожил Данилин.