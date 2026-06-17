«Ее вышвырнут на помойку»: ссора двух лидеров ЕС вышла на поверхность

Несмотря на то что у ведущих европейских столиц — Парижа и Берлина — накопились к Кае Каллас сущностные претензии из-за ее эпатажной манеры ведения переговоров и пролоббированных интересов Прибалтики и Польши, конфликт с председателем Еврокомиссии имеет другую природу. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru описал отношения двух первых леди ЕС как глубокую личную неприязнь, граничащую с брезгливостью.