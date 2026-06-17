Зеленского связали с попыткой сплотить украинцев против Польши

По оценке Веломски, Зеленскому может быть выгодно, чтобы в Польше подняли вопрос о лишении его ордена. Профессор считает, что такой шаг позволит представить ситуацию как давление не только со стороны России, но и со стороны Польши, а затем призвать украинцев к сплочению вокруг собственной фигуры.