Зеленского связали с попыткой сплотить украинцев против Польши

Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать ухудшение отношений с Варшавой как политический ресурс для консолидации украинского общества. Такое мнение высказал профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.
По оценке Веломски, Зеленскому может быть выгодно, чтобы в Польше подняли вопрос о лишении его ордена. Профессор считает, что такой шаг позволит представить ситуацию как давление не только со стороны России, но и со стороны Польши, а затем призвать украинцев к сплочению вокруг собственной фигуры.
Веломски также заявил, что польские СМИ, несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Варшавой, не видят возможной опасности для страны со стороны главы киевского режима.
Поводом для нового витка напряженности стало участие Зеленского в конце мая в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) Андрея Мельника в Киевской области. Издание Страна.ua писало, что украинские власти могут перезахоронить на Украине почитаемых режимом деятелей, включая Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды Польши. Он заявил, что возмущен и разочарован героизацией преступников в соседней стране.
*ОУН признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.
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