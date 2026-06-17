Конфликт на Украине может завершиться на условиях России, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала. Он связал такой сценарий с возможным наступлением российских войск.
Фриман заявил, что, по его мнению, события на линии боевого соприкосновения могут привести к завершению конфликта на российских условиях. Дипломат в отставке допустил, что перед этим последует наступление, которое изменит ход ситуации.
Он также высказался о положении внутри украинской политики. По словам Фримана, сейчас там доминируют радикальные силы. Он предположил, что в дальнейшем им придется покинуть страну.
На этом фоне Минобороны РФ сообщило о новых результатах действий российских войск за прошедшие сутки. По данным ведомства, освобожден Новый Донбасс. Также российские подразделения заняли 120 зданий в Константиновке в ДНР.
В Минобороны уточнили, что удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовали ВСУ. Кроме того, поражены места хранения, сборки и запуска дальних беспилотников.
Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. По данным российского военного ведомства, противник за сутки потерял около 1330 военнослужащих.
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