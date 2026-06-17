Село Покровка в Херсонской области оказалось почти полностью уничтоженным в результате ударов, нанесённых Вооружёнными силами Украины.
Об этом проинформировал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет… Села нет, леса там тоже почти нет», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее Мирошник заявил о переходе киевского режима к открытому террору против транспортной инфраструктуры России.
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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше