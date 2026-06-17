Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Клозе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с экс-форвардом национальной команды Германии Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира.
В активе Месси 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств. У Клозе также 16 голов.
На втором месте расположился Роналдо (15). Тройку замыкает немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.
Ранее хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Алжир на старте ЧМ-2026.