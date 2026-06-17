Спикер заксобрания Приморья помог оказавшейся в сложной ситуации медсестре

В выездной бригаде медиков работает медсестра Ольга Ченюк. В 2025 году она оказалась в трудной ситуации: у нее умер супруг, и она осталась без регистрации по месту жительства из-за того, что дом, где она жила по договору найма, был признан аварийным. В начале года Ченюк побывала на приеме у председателя краевого заксобрания Антона Волошко, и ей оказали помощь: нашли новую квартиру по договору коммерческого найма, помогли с ремонтом, предоставили продуктовые наборы и одежду. Медсестра рассказала, что вызвалась первой ехать в дальнюю командировку на север края, решив, что добрые дела должны передаваться по цепочке и дальше.