В МИД рассказали о работе по расширению списка безвизовых стран в Африке

«Работа по расширению списка безвизовых стран на Африканском континенте осуществляется на постоянной основе. Диалог о заключении двусторонних межправсоглашений об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан в настоящее время ведется с целым рядом африканских государств. Вместе с тем говорить о конкретных сроках или готовых договоренностях пока рано, поскольку переговорный процесс еще продолжается», — сказал Климов.