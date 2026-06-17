Слюсарь сообщил об уничтожении дрона ВСУ в Чертковском районе Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили беспилотник ВСУ в Чертковском районе Ростовской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется», — написал Слюсарь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти украинских БПЛА, которые летели в сторону столицы.
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