Командир Грот: ВС РФ уничтожили бомбами скопление расчетов БПЛА ВСУ под Сумами

КУРСК, 17 июня. /ТАСС/. Расчет разведывательных беспилотных летательных аппаратов 34-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» обнаружил пункт управления беспилотниками ВСУ, который затем уничтожили авиабомбами. Об этом сообщил ТАСС командир роты БПЛА с позывным Грот.
«В Сумской области наш расчет БПЛА обнаружил большое скопление противника, в последующем выяснилось, что это вражеские расчеты дронов гексакоптерного типа. Незамедлительно были переданы координаты, после чего массированными ударами фугасными авиационными бомбами укрепленный пункт противника был уничтожен», — рассказал он.
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