Пленный из ВСУ рассказал о двух попытках суицида после мобилизации

«В Славянске мы жили в летних домиках. Жил, играл в телефон, ел — и все. И просто чего-то постоянно ждал. И у меня тогда уже просто съехала психика и была первая попытка суицида. Это было в Славянске в том летнем домике. После этого меня отвезли к психологу. Со мной поговорили. Вернули обратно», — рассказал военнопленный.