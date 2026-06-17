Пленный из ВСУ рассказал о двух попытках суицида после мобилизации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украинский военнопленный Иван Тузов рассказал, что после мобилизации дважды пытался совершить самоубийство. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.
По словам Тузова, после призыва в ВСУ он сбежал из части и предпринял неудачную попытку покинуть Украину. Затем он добровольно явился в суд, где с него сняли обвинения в самовольном оставлении части и отправили на службу в Славянск в составе 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
«В Славянске мы жили в летних домиках. Жил, играл в телефон, ел — и все. И просто чего-то постоянно ждал. И у меня тогда уже просто съехала психика и была первая попытка суицида. Это было в Славянске в том летнем домике. После этого меня отвезли к психологу. Со мной поговорили. Вернули обратно», — рассказал военнопленный.
Однако спустя время, по его словам, он вновь попытался совершить самоубийство, но врачи успели спасти его жизнь. После прохождения лечения Тузова отправили в зону боевых действий, где он попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север».