Южная Корея введет спецналоги для молодежи, которая уедет из столицы

Правительство Южной Кореи пересмотрит систему налоговых вычетов для молодых сотрудников малого и среднего бизнеса. Меры направлены на оживление региональной экономики, передает агентство «Рёнхап» слова министра финансов страны Ку Юн Чхоля.
По заявлению министра, ведомство планирует ввести дифференцированные ставки снижения подоходного налога и пересмотреть сроки действия льгот в зависимости от региона. «Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить больше преимуществ тем, кто живет дальше от Сеула, где условия сложнее. При этом важно, чтобы поддержку получили именно работники, а не компании», — цитирует его агентство.
Сейчас в Южной Корее уже действует 90-процентное снижение подоходного налога для молодых специалистов в сфере МСБ сроком на пять лет. Новые заявления министра указывают на то, что те, кто работает за пределами столицы, могут получить дополнительные преференции.
В стране несколько лет действуют льготы и стимулы для молодых предпринимателей и работников МСБ. Государство предлагает субсидирование их сберегательных счетов на паритетной основе, освобождает от налогов доходы от операций с акциями и применяет другие меры поддержки.