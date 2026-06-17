Южная Корея введет спецналоги для молодежи, которая уедет из столицы

По заявлению министра, ведомство планирует ввести дифференцированные ставки снижения подоходного налога и пересмотреть сроки действия льгот в зависимости от региона. «Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить больше преимуществ тем, кто живет дальше от Сеула, где условия сложнее. При этом важно, чтобы поддержку получили именно работники, а не компании», — цитирует его агентство.