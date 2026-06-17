Солдат подразделений противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины направляют в Черниговскую область для удержания позиций.
Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах, по словам которого командование ВСУ начало формировать боевые группы в приграничных районах Черниговской области.
«Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», — сказал источник.
Ранее стало известно о решении украинского командования перевести мобилизованных на Волчанское направление после мятежа.